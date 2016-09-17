俄罗斯央行降息至10% 为今年第二次调降利率

路透莫斯科9月16日 - 俄罗斯央行周五于今年第二次调降指标利率，称因通胀放缓，通胀预期下降和经济复苏存在不确定性，但该央行称明年之前将不会再降息。

该央行降息50基点至10%，符合分析师预期。此前有分析师曾指出俄罗斯实质利率很高。

俄罗斯央行表示，为了强化通胀的持续下滑趋势，需要维持指标利率在10%直至年底，明年第一季和第二季有可能进一步降息。

“俄罗斯央行预计降息决定和维持指标利率在当前水平，将会拉低通胀预期，”该央行在声明中称。

俄罗斯央行在货币政策方面行事谨慎，尽管俄国经济在挣扎着从深度下滑中复苏，该央行正努力在明年底之前将通胀率拉低至4%的目标位。

俄罗斯8月通胀年率放缓至6.9%，1月时在9.8%。

该国央行周五称，积极趋势需要更多时间才能在经济中扎根，但今年下半年GDP有可能实现按季增长。

该央行还称，明年俄经济增长率有可能仍低于1%，这一预测基于的前提是全球经济增长乏力，油价均价在每桶约40美元，俄罗斯经济形势持续面临结构性制约。

俄央行预测通胀率在2017年9月达到4.5%，之后在2017年底降至央行目标位4%。

利率决定宣布后俄罗斯卢布几无反应。(完)