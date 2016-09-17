俄罗斯央行降息至10% 为今年第二次调降利率

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科9月16日 - 俄罗斯央行周五于今年第二次调降指标利率，称因通胀放缓，通胀预期下降和经济复苏存在不确定性，但该央行称明年之前将不会再降息。
该央行降息50基点至10%，符合分析师预期。此前有分析师曾指出俄罗斯实质利率很高。
俄罗斯央行表示，为了强化通胀的持续下滑趋势，需要维持指标利率在10%直至年底，明年第一季和第二季有可能进一步降息。
“俄罗斯央行预计降息决定和维持指标利率在当前水平，将会拉低通胀预期，”该央行在声明中称。
俄罗斯央行在货币政策方面行事谨慎，尽管俄国经济在挣扎着从深度下滑中复苏，该央行正努力在明年底之前将通胀率拉低至4%的目标位。
俄罗斯8月通胀年率放缓至6.9%，1月时在9.8%。
该国央行周五称，积极趋势需要更多时间才能在经济中扎根，但今年下半年GDP有可能实现按季增长。
该央行还称，明年俄经济增长率有可能仍低于1%，这一预测基于的前提是全球经济增长乏力，油价均价在每桶约40美元，俄罗斯经济形势持续面临结构性制约。
俄央行预测通胀率在2017年9月达到4.5%，之后在2017年底降至央行目标位4%。
利率决定宣布后俄罗斯卢布几无反应。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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