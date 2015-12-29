俄罗斯央行：若油价持续低迷 或会重新考虑风险评估机制

路透莫斯科12月28日 - 俄罗斯央行货币政策部门主管Igor Dmitriev周一对路透表示，若油价在很长的一段时间持续低迷，俄央行可能将重新考虑其基础和风险模型。

当前俄罗斯央行的“风险”模型是以油价未来三年保持在每桶约35美元为基础，而其基础模型是以油价每桶50美元为依据。石油是俄罗斯的主要出口商品和收入来源。

布兰特原油周一报每桶37.2美元。

“如果有迹象显示，这次并非油价短期下跌，而且基本面理由似乎也支持跌势为长期表现，也即至少一个季度，那么我们可能会考虑调整情景假设，”Dmitriev在对主要媒体采访首秀中表示。

俄罗斯经济目前受到疲弱油价以及西方对俄所实施制裁的拖累。油价上周触及每桶35.98美元，创下11年最低。

Dmitriev称，如果到明年1月份油价还维持低位，俄罗斯央行可能考虑“调整(经济)预期”，将变动的油价动态纳入考虑，不过他认为不会有较大调整。

Dmitriev表示，如果风险和通胀缓解，央行或许还会在接下来三次政策会议中的一次会议上调降指标利率。他说，降息幅度既有可能是小幅度的，也有可能说大幅度的。

他说，卢布已接近其均衡价位，但油价及中国经济增长继续放缓等外部压力可能会引发进一步波动。

他并称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)近来升息降低了金融市场的波动性，但俄罗斯央行在做出自己的预估时已将美联储的政策纳入考量。

Dmitriev还表示，俄罗斯2015年全年通胀率不太可能超过13%，在补充黄金和外汇储备时，央行将采取“无害化”规则，但他未就此进一步详述。

俄罗斯的黄金和外汇储备目前停留在接近3,690亿美元的水平，央行已表示，可能会考虑逐步增加储备至金融危机前的5,000亿美元“适宜”水平。(完)