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国际财经 | 2016年 1月 29日 星期五 18:52 BJT

俄罗斯央行决定维持利率不变 符合预期

路透莫斯科1月29日 - 俄罗斯央行周五宣布维持主要利率不变在11%，并称最近油价下挫已导致通胀风险升高。

该央行称不排除收紧货币政策，并称全球大宗商品市场恶化，俄罗经济需要进一步调整。

路透调查预估俄罗斯央行将维持政策不变，因放松货币政策可能加剧卢布贬值的冲击。(完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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