俄罗斯央行抛出多达100亿美元外汇储备支持卢布--交易员

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透莫斯科3月3日 -据莫斯科外汇交易员估算，俄罗斯央行周一抛售多达100亿美元或2%的黄金和外汇储备，以遏制卢布下滑。
”今天(外汇)的抛售规模约为110亿美元，约有100亿美元来自央行，“ VTB Capital的交易员MikhailPaley表示。
”今天除了央行抛售(外汇)外，其他没有别人，“一大型西方银行的交易员表示。该交易员并称央行抛售了"多达100亿美元。"
1050 GMT时，卢布兑美元日内下跌2.1%，报36.49。
根据最新数据，俄罗斯央行的外汇储备为4,934亿美元.(完)
(编译 李春喜 审校 于春红)
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