俄罗斯央行改变调整卢布交易区间的规定

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透莫斯科3月3日 -俄罗斯央行周一称，已将调整卢布交易区间前的汇市干预资金配置上限从3.5亿美元上调至15亿美元，并表示将根据具体情况决定每日的外汇交易政策。
俄罗斯央行在一份声明中称，“由于国内汇市波动性加大，俄罗斯央行将根据对当前情况的评估来决定每日每项汇率政策的参数。”
“此举旨在通过限制汇率波动来防止金融稳定面临的风险。”
俄罗斯央行设定了卢布汇率目标区间，上周五卢布对美元-欧元一篮子货币的交易区间为35.40-42.50。
在有管理的浮动汇率体系下，如果卢布逼近目标汇率区间的边界，央行将加大对汇市的干预力度。周一的决定意味着，一旦15亿美元的外汇干预资金配置被用尽，央行将自动调整目标汇率区间。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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