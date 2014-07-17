俄央行将研究美国新制裁方案 可能支持受影响银行

OPEC秘书长称OPEC及该组织之外产油国都致力于恢复市场稳定
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透莫斯科7月17日 - RIA新闻通讯社周四引述俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov的话称，央行将研究美国对俄的最新制裁方案，可能对受影响的银行提供支持。
Sukhov并表示，央行有足够的货币工具来维持受制裁影响银行的稳定性。俄罗斯央行的黄金和外汇储备排名全球第四大。
周三实施的新制裁意味Gazprombank和俄罗斯对外经济银行(VEB)不再能够通过美国机构筹措中长期资金。(完)
(编译 张若琪 审校 田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透悉尼4月19日 - 英镑周三在亚洲市场表现突出，因外界猜测，英国首相特雷莎·梅突然要求提前举行大选，可能最终会在退欧过程中产生更有利市场的结果。
路透东京4月19日 - 日本朝日新闻周三表示，日本政府支持的基金--产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行，正考虑与美国芯片厂商博通(Broadcom)联合出价竞购东芝旗下半导体业务，此举将让博通一跃在该业务竞购中领先对手。