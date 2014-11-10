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国际财经 | 2014年 11月 10日 星期一 17:00 BJT

俄罗斯央行预测西方制裁将持续到2017年底

路透莫斯科11月10日 - 俄罗斯央行周一在一份三年货币政策策略文件中指出，预计2015年国内生产总值(GDP)增长为零，2016年仅增长0.1%。该文件预期西方对俄罗斯的制裁将持续到2017年底。

央行表示，其基础预测假设乌拉尔原油价格URL-E在2015年回升到平均每桶95美元，2017年底降至90美元，油价长期下跌的趋势将制约经济成长。

俄罗斯央行把2014年资本流出规模预估上调至1,280亿美元，2015年料流出990亿美元。预计2015年通胀率为6.2-6.4%。(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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