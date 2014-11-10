俄罗斯央行预测西方制裁将持续到2017年底

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
路透莫斯科11月10日 - 俄罗斯央行周一在一份三年货币政策策略文件中指出，预计2015年国内生产总值(GDP)增长为零，2016年仅增长0.1%。该文件预期西方对俄罗斯的制裁将持续到2017年底。
央行表示，其基础预测假设乌拉尔原油价格URL-E在2015年回升到平均每桶95美元，2017年底降至90美元，油价长期下跌的趋势将制约经济成长。
俄罗斯央行把2014年资本流出规模预估上调至1,280亿美元，2015年料流出990亿美元。预计2015年通胀率为6.2-6.4%。(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
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