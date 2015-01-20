专访：俄罗斯央行第一副总裁认为无需进行资本管制

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透香港1月20日 - 俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva周二对路透表示，俄罗斯并未发生像2008年底时那样的资本流出速度，认为无需进行资本管制。
“我们认为没有推出资本管制举措的客观需求，”她在香港举行的亚洲金融论坛的场边接受采访时表示。
但Yudayeva说2008年时资本外流的情况是集中在下半年，当时资本流出的速度比2014年下半年还要快许多。
当被问及国际评级机构把俄国展望降至负面之后，俄罗斯主权债信评级有降至“垃圾债”之虞时，Yudayeva的回应是俄方会遵守偿债的义务。
她表示俄罗斯的外债仅相当于国内生产总值(GDP)的5%，整体债务约相当于GDP的15%。
“不管这些评级机构怎么说，我们认为债务违约的可能性为零，”Yudayeva表示。
Yudayeva说，鉴于目前油价徘徊在每桶50美元上下，央行可能下调宏观经济预测中使用的油价区间，目前该区间为每桶60-80美元。
Yudayeva还说俄罗斯银行业的坏账水平在上升，保证银行业资本充足目前是一个“主要担忧”。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪/李春喜 审校 孙茉莉/白云/徐文焰)
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