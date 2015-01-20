专访：俄罗斯央行第一副总裁认为无需进行资本管制

路透香港1月20日 - 俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva周二对路透表示，俄罗斯并未发生像2008年底时那样的资本流出速度，认为无需进行资本管制。

“我们认为没有推出资本管制举措的客观需求，”她在香港举行的亚洲金融论坛的场边接受采访时表示。

但Yudayeva说2008年时资本外流的情况是集中在下半年，当时资本流出的速度比2014年下半年还要快许多。

当被问及国际评级机构把俄国展望降至负面之后，俄罗斯主权债信评级有降至“垃圾债”之虞时，Yudayeva的回应是俄方会遵守偿债的义务。

她表示俄罗斯的外债仅相当于国内生产总值(GDP)的5%，整体债务约相当于GDP的15%。

“不管这些评级机构怎么说，我们认为债务违约的可能性为零，”Yudayeva表示。

Yudayeva说，鉴于目前油价徘徊在每桶50美元上下，央行可能下调宏观经济预测中使用的油价区间，目前该区间为每桶60-80美元。

Yudayeva还说俄罗斯银行业的坏账水平在上升，保证银行业资本充足目前是一个“主要担忧”。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/李春喜 审校 孙茉莉/白云/徐文焰)

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