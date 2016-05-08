俄罗斯央行2015年买入中国公债 年底时持仓合计1.99亿美元

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透莫斯科5月6日 - 俄罗斯央行在年报中称，该央行2015年买入中国人民币计价公债，截至去年底，持仓规模总计为145亿卢布(1.99亿美元)。
央行周四晚间公布的这份报告称，该债券被归为“外币发行的外国可售证券”。该央行之前几年都未披露购买中国债券的情况。
俄罗斯央行还表示，该范畴的其他债券主要是美国公债，以及法国、德国、英国、荷兰、奥地利和丹麦公债。
应路透要求，俄罗斯央行对持有该公债进行解释时称，此举是为了将外国资产组合多样化，并获得中国金融工具交易和结算的经验。
俄罗斯央行在这份报告中还称，其外汇储备中的外币包括美元、欧元、英镑、加元、澳元和日圆。
该央行对路透表示，没有将人民币债券计入官方外汇储备的一部分，是因为人民币尚未被国际货币基金组织(IMF)纳入储备货币。
该央行并预计这种情况会在2016年10月发生变化。
俄罗斯央行还指出，根据2014年与中国达成的货币互换协议，2015年从中国人行借入1,000万元人民币(1.12亿卢布或154万美元)。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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