俄罗斯表示不要急于对中俄天然气谈判情况下结论

路透莫斯科5月21日 - 俄罗斯国有天然气公司Gazprom (GAZP.MM)周三表示，对于普京访华迄今未能与中国签署天然气协议，不要急于下定论，并表示到时候一切都会明朗。

俄罗斯总统普京访华首日两国未能签署4,000亿美元天然气供应合同，外界猜测中俄可能无法达成协议。发言人Sergei Kupriyanov回应称：“到时候你会知晓一切。不要急于下结论。”

普京此次访问上海，激发了对于中俄将签署天然气供应协议的猜测。不过一些分析师暗示，普京可能更愿意在本周的圣彼得堡经济论坛上宣布达成协议。

Gazprom的一位人士称，Gazprom希望能够在中国签署协议。“我们已做好了准备。不过目前来看显然还很困难，”该消息人士称。

他表示价格将向欧洲消费者支付的平均价格看齐，否则协议将会拖延。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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