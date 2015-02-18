俄能源部长称希望不久后与中国签订第二项天然气供给合同

俄能源部称截至5月1日该国石油产量较去年10月削减30万桶/日
路透莫斯科5月3日 - 俄罗斯能源部周一表示，截至5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。
路透布达佩斯2月17日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二表示，他希望Gazprom (GAZP.MM)能够在未来几个月敲定第二项向中国出口天然气的合同。
去年俄罗斯同中国签署了价值4,000亿美元的天然气供给合同。去年11月，中俄两国达成了第二项合同的框架合约，也即西线项目。(完)
(编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。
路透新加坡5月3日 - 亚股周三大多走升，强劲的获利和制造业数据拉抬风险胃纳；美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍后将暗示6月升息的预期，则提振美元。