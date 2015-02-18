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国际财经 | 2015年 2月 18日 星期三 11:47 BJT

俄能源部长称希望不久后与中国签订第二项天然气供给合同

路透布达佩斯2月17日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二表示，他希望Gazprom (GAZP.MM)能够在未来几个月敲定第二项向中国出口天然气的合同。

去年俄罗斯同中国签署了价值4,000亿美元的天然气供给合同。去年11月，中俄两国达成了第二项合同的框架合约，也即西线项目。(完)

(编译 王洋; 审校 李春喜)

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