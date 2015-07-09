中国投资者买入价值约10亿美元的俄罗斯公债--俄财长

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透俄罗斯乌法7月9日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周四称，中国投资者今年买入了价值500-600亿卢布的俄罗斯公债。
“我认为，买入这些公债并发现这是个有利可图而且稳定的好投资后，我们的中国伙伴会加大对俄罗斯经济的投资，”西卢安诺夫在乌法举行的金砖国家峰会期间接受Rossiya 24电视台采访时说道。
俄罗斯财政部计划2015年在国内市场上发债融资约8,000亿卢布。
中国投资者买入俄罗斯公债暗示，尽管西方国家对俄罗斯实施制裁、卢布波动，高收益率的俄罗斯资产对特定海外投资者仍具吸引力。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。