中国投资者买入价值约10亿美元的俄罗斯公债--俄财长

路透俄罗斯乌法7月9日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周四称，中国投资者今年买入了价值500-600亿卢布的俄罗斯公债。

“我认为，买入这些公债并发现这是个有利可图而且稳定的好投资后，我们的中国伙伴会加大对俄罗斯经济的投资，”西卢安诺夫在乌法举行的金砖国家峰会期间接受Rossiya 24电视台采访时说道。

俄罗斯财政部计划2015年在国内市场上发债融资约8,000亿卢布。

中国投资者买入俄罗斯公债暗示，尽管西方国家对俄罗斯实施制裁、卢布波动，高收益率的俄罗斯资产对特定海外投资者仍具吸引力。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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