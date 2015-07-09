中国投资者买入价值约10亿美元的俄罗斯公债--俄财长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯乌法7月9日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周四称，中国投资者今年买入了价值500-600亿卢布的俄罗斯公债。
“我认为，买入这些公债并发现这是个有利可图而且稳定的好投资后，我们的中国伙伴会加大对俄罗斯经济的投资，”西卢安诺夫在乌法举行的金砖国家峰会期间接受Rossiya 24电视台采访时说道。
俄罗斯财政部计划2015年在国内市场上发债融资约8,000亿卢布。
中国投资者买入俄罗斯公债暗示，尽管西方国家对俄罗斯实施制裁、卢布波动，高收益率的俄罗斯资产对特定海外投资者仍具吸引力。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”