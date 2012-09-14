俄铝邀请中国公司投资西伯利亚项目

三星电子将建新的办公室 负责提高产品质量（更新版）
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透莫斯科9月14日电---全球最大铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)副执行长周五表示,该公司已建议中国公司考虑在西伯利亚投资,以及在俄罗斯和中国境外联合进行铝土矿勘探项目.
"俄铝请中国考虑西伯利亚作为(国内项目)的替代选项,"俄铝股权与战略发展主管Oleg Mukhamedshin在Metal Bulletin在莫斯科举行的铝业会议上对记者表示.(完)
--编译 李春喜;审校 石冠兰/于春红
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