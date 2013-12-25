俄罗斯明年对中国石油出口增幅将低于预期

路透莫斯科12月24日 -俄罗斯国有石油管道公司Transneft(TRNF_p.MM)周二表示，俄罗斯2014年对中国的原油出口量将低于原先预估，因俄罗斯政府在亚洲和欧洲之间采取了平衡措施。俄罗斯是全球最大原油生产国。

Transneft在其网站上表示，俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄石油)(ROSN.MM)将通过东西伯利亚-太平洋管道，从俄罗斯边境附近的斯科沃罗季诺镇直到中国北方的漠河，再向中国出口60万吨石油(每日1.2万桶)。

这条线路是从俄罗斯直到中国的主要输油线路，此前预计明年将再输送200万吨石油。

“我们收到了俄石油的信件，将通过斯科沃罗季诺-漠河管道线路再出口60万吨，”Transneft副总裁MikhailBarkov被援引道。

他称，明年总出口量将达到1,560万吨，这意味着低于路透计算的今年预计中的总进口量1,580万吨。

这低于Transneft和交易商之前预计的逾1,700万吨。

作为俄罗斯最大石油公司的俄石油已签署协议，未来几年对中国的石油供应量从目前的每日约30万桶(每年1,500万吨)增加近两倍。

俄罗斯总统普京已敦促该国油气企业与急需能源的亚洲经济体达成紧密联系。而传统上是俄罗斯油气最大市场的欧洲，正努力将其供应来源多元化。

明年对中国的出口是否会较预期下降目前尚不明朗。

俄罗斯能源部长AlexanderNovak表示，俄罗斯不会削减对欧洲的供应，尽管其计划将对中国的出口提高两倍，因为新油田的产量可以补充承诺的出口增加。

交易员之前预计，到2015年，Rosneft对中国的出口最多可望升至每年2,000万吨，与德国相同。迄今德国是俄罗斯石油的最大出口目的地。

俄罗斯Kozmino港口出口估计累计达2,300万吨左右，但能源部一位官员曾表示，明年这一规模可望从2013年的2,100万吨最多升至3,000万吨。

Kozmino港口对中国的出口量尚未明确，但料很快超过对日本的出口规模。

Rosneft还同意取道哈萨克斯坦每年向中国出口原油700万吨。周二，俄罗斯和哈萨克斯坦正式签署向中国出口石油的协议。(完)

(编译 于春红/李爽 审校 孙茉莉/杜明霞)

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