梅德韦杰夫称俄希望建立与中国兼容的支付系统

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透莫斯科11月4日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫在周五刊出的采访中称，俄罗斯希望建立一套与中国相互兼容的支付系统，以降低遭受西方进一步金融制裁的风险。
为了降低对Visa和万事达卡等西方支付系统的依赖，俄罗斯已推出了一个新的国家支付系统。在美国政府因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁后，这些西方支付系统的运营商停止向一家俄罗斯银行的客户提供服务。
俄罗斯的这个支付系统名为Mir，中国的支付系统名为银联。
“我们目前考虑协调我们的国家支付系统；包括我们将发行的Mir卡，和中国的银联系统。我们相信这将提高金融结算的可靠性，”据俄罗斯总理办公室发布的采访记录显示。(完)
(编译 汪红英；审校 王颖)
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路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。