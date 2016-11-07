梅德韦杰夫称俄希望建立与中国兼容的支付系统

路透莫斯科11月4日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫在周五刊出的采访中称，俄罗斯希望建立一套与中国相互兼容的支付系统，以降低遭受西方进一步金融制裁的风险。

为了降低对Visa和万事达卡等西方支付系统的依赖，俄罗斯已推出了一个新的国家支付系统。在美国政府因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁后，这些西方支付系统的运营商停止向一家俄罗斯银行的客户提供服务。

俄罗斯的这个支付系统名为Mir，中国的支付系统名为银联。

“我们目前考虑协调我们的国家支付系统；包括我们将发行的Mir卡，和中国的银联系统。我们相信这将提高金融结算的可靠性，”据俄罗斯总理办公室发布的采访记录显示。(完)