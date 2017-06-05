俄罗斯石化集团西布尔与中国投资者洽谈投资Amur项目

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透俄罗斯圣彼得堡6月2日 - 俄罗斯石化集团西布尔(Sibur)总裁Dmitry Konov周五对路透表示，西布尔正在与中国投资者商议参与其位于俄国远东地区Amur天然气化工厂(AGCP)项目的投资事宜。
“我们或将为启动Amur厂而引进一个合作伙伴来分担风险，”Konov在参加圣彼得堡国际经济论坛的间隙对记者说。
他表示，西布尔已在和一些投资方洽谈，其中包括中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)，后者持有西布尔10%股份。预计投资决定将在明年做出。
Amur厂将从邻近的俄气(Gazprom)(GAZP.MM)天然气处理厂生产聚合物。
俄气希望在2010-2020年这个十年的末期能开始对中国每年输出380亿立方米天然气。
西布尔另一个位于西伯利亚的项目ZapSibNeftekhim则是预定在2019年开始生产聚合物。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
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路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。