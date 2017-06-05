俄罗斯石化集团西布尔与中国投资者洽谈投资Amur项目

路透俄罗斯圣彼得堡6月2日 - 俄罗斯石化集团西布尔(Sibur)总裁Dmitry Konov周五对路透表示，西布尔正在与中国投资者商议参与其位于俄国远东地区Amur天然气化工厂(AGCP)项目的投资事宜。

“我们或将为启动Amur厂而引进一个合作伙伴来分担风险，”Konov在参加圣彼得堡国际经济论坛的间隙对记者说。

他表示，西布尔已在和一些投资方洽谈，其中包括中国石油化工股份有限公司(600028.SS)(0386.HK)，后者持有西布尔10%股份。预计投资决定将在明年做出。

Amur厂将从邻近的俄气(Gazprom)(GAZP.MM)天然气处理厂生产聚合物。

俄气希望在2010-2020年这个十年的末期能开始对中国每年输出380亿立方米天然气。

西布尔另一个位于西伯利亚的项目ZapSibNeftekhim则是预定在2019年开始生产聚合物。(完)