俄罗斯Gazprom Neft与中国石油集团同意在石油领域展开合作

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)周四称，旗下的石油分支Gazprom Neft(SIBN.MM)与中国石油天然气集团公司(简称中国石油集团,CNPC)已签署石油领域的三年期凉解备忘录。
俄气称，该文件提出在俄罗斯进行可能的勘探与生产合作，包括北极海域；以及在中国和其他国家。
该文件亦提议在炼油、石油和油品营销方面展开合作。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。