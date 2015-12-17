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国际财经 | 2015年 12月 17日 星期四 19:04 BJT

俄罗斯Gazprom Neft与中国石油集团同意在石油领域展开合作

路透莫斯科12月17日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(俄气/Gazprom)(GAZP.MM)周四称，旗下的石油分支Gazprom Neft(SIBN.MM)与中国石油天然气集团公司(简称中国石油集团,CNPC)已签署石油领域的三年期凉解备忘录。

俄气称，该文件提出在俄罗斯进行可能的勘探与生产合作，包括北极海域；以及在中国和其他国家。

该文件亦提议在炼油、石油和油品营销方面展开合作。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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