涅姆佐夫朋友称其被伊斯兰分子杀害说法荒谬

路透莫斯科3月9日（记者 Christian Lowe） - 在莫斯科红场附近被枪杀的俄罗斯反对派人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的同事称，涅姆佐夫被伊斯兰分子杀害的说法荒谬，并称由于这种说法转移了有关官员们参与的指控，对克里姆林宫有利。

调查人员指控一名车臣男子杀害涅姆佐夫，该男子的前车臣领导人称，他被法国《查理周刊》刊登伊斯兰教先知穆罕默德的漫画激怒。这让枪杀案与伊斯兰有关的猜测强化。

涅姆佐夫的一些朋友对此持怀疑态度。他们认为克里姆林宫从枪杀案中获益，认为独立行动的狂热分子不可能在距离克里姆林宫那么近的地方开枪杀人。俄罗斯官员否认与枪杀案有关。

“我们最大的担忧正在成为现实，”涅姆佐夫所在政党的联席领导人Ilya Yashin周日晚间在Twitter上写道。“开枪的男子成为替罪羊，而那些真正下命令杀死涅姆佐夫的人却将逍遥法外。”

“调查人员有关涅姆佐夫遇害与伊斯兰分子有关的荒谬说法有利于克里姆林宫，让普京免受指责，”Yashin周一称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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