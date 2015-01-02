焦点：俄罗斯加强扶助战略性银行与企业 抵御经济危机

图为莫斯科街头一名男子经过一处VTB银行的标识。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透莫斯科12月31日 - 俄罗斯周三宣布对一个大型能源项目提供国家援助。由于西方制裁导致经济危机加剧，俄罗斯致力于向战略性企业提供支持，同时增强公众对银行系统的信心。

俄政府表示已拨款1,500亿卢布(25亿美元)，用于支援俄罗斯北极地区的亚马尔(Yamal)液化天然气项目。包括这项援助在内，过去几天以来政府承诺向企业提供的金援总额已经超过50亿美元。

除了亚马尔项目之外，俄罗斯还宣布向国家铁路以及两家银行提供支持：该国第二大银行VTB(VTBR.MM)，以及GazprombankGZPRI.RTS。亚马尔项目由Novatek (NVTK.MM)控制，但西方和中国企业亦有参与。

2014年国际原油价格大幅下跌，卢布兑美元贬值逾40%，俄罗斯经济因此滑入衰退。

与此同时，欧盟和美国因乌克兰事件所施加的制裁，也使得俄罗斯企业被全球资本市场拒之门外。

因此企业在危机期间更加依赖于国家。这场危机正在威胁到整体经济的稳定，而经济稳定正是民众支持普京的部分原因。

政府周二向VTB增资1,000亿卢布，并购买了相当于400亿卢布的Gazprombank优先股。

普京表示，应当帮助国内银行以促进对重要项目的贷款。“国内有大量的储蓄，应该变成实实在在的投资，”他在12月稍早的国情咨文讲话中说道。

俄罗斯当局似乎还极力强化对大银行的信心，避免出现恐慌情绪。恐慌情绪在12月稍早导致卢布汇率在一天之内狂泻20%之多。

援助资金将来自两大石油暴利税基金之一的国家财富基金(National Wealth Fund)，该基金在12月初时持有资金约800亿美元。该基金原本用于支持养老金体系，不过已经变成为受制裁影响的企业紧急筹措资金的一个重要来源。

**支持银行业**

2008/2009年全球金融危机时，俄罗斯政府与央行向大型银行和企业注入了大量资金，其中包括VTB和Gazprombank。这一次，援助将更多地侧重于普京一些亲密盟友控制的企业。

例如Gennady Timchenko部分持有的Novatek，美国曾在3月指控前者可能与普京之间存在共同商业利益。

政府打算通过VTB和Gazprombank这些“具有战略重要性的”银行来支撑整体经济，因此这不大可能是最后一次增资。

亚马尔项目对于俄罗斯政府扩大在全球液化天然气(LNG)市场份额至为关键，法国的道达尔(TOTF.PA)和中国石油天然气集团公司[CNPC.UL]也参股了这个项目。同样重要的是，俄罗斯还须找到中国这样的新买家，以降低欧盟作为其传统天然气出口客户的重要程度。

Gazprombank表示，该银行向国家财富基金兑付无优先权存款的资金被政府用来购买该行的优先股。

银行Gazprombank表示，“这种转换使该行得以强化资本结构，并为拓展业务提供足够空间。”这些股票无表决权，因此现有股东权利不会受到影响。

VTB表示，预计到2015年第一季度末将再获得1,500亿卢布，以充实该行资本，并为政府批准的投资项目提供资金。

俄罗斯银行业者因卢布挫跌而受到重创。卢布下挫导致俄罗斯民众纷纷把存款兑换成硬通货，银行存款大量流失；与此同时，卢布下挫还使俄罗斯国内企业为海外债务还本付息的成本大幅上升。

上周，俄当局大幅增加对中型银行Trust Bank的援助力度，称将提供至多24亿美元贷款对其实施救助。

根据普京签署的一项法案，政府可通过一家国有企业向银行业者提供联邦政府债券(OFZ)。这样，银行业将从2015年年初开始，获得最高1万亿(兆)卢布的资金支持。

目前尚不清楚，哪家银行可能会受益于这项法案，但外界认为VTB和Gazprombank可能会争取获得援助，这两家银行都被认为具有系统重要性。

俄罗斯最大的银行--俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)(SBER.MM)或许会通过不同途径获得支持，可能性最大的是从央行获得次级贷款，因为央行是该行的大股东。(完)

(编译/审校 洪曦/郑茵/王颖/张涛/龚芳/戴素萍)

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