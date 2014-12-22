综述：俄罗斯前财长库德林警告称该国经济可能爆发“全面危机”

资料图片：2013年4月18日，俄罗斯前财长库德林在莫斯科参加一企业投资论坛。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透莫斯科12月22日 - 俄罗斯前财长库德林周一表示，俄罗斯政府未能迅速解决财政问题，从而将该国推向经济危机。越来越多的迹象显示俄罗斯经济陷入全面困境。

俄罗斯央行称，为防止中型银行Trust Bank破产，将向其最多提供300亿卢布(5.4亿美元)，该银行是当前卢布危机的首个牺牲品。政府还宣布对粮食出口征税以保证国内库存。路透调查显示，俄罗斯国内生产总值(GDP)明年料萎缩3.6%。

俄罗斯经济发展部长乌柳卡耶夫(Alexei Ulyukayev)最近曾表示，油价大跌、西方制裁以及资本外逃构成“完美风暴”，沉重打击了该国经济，而缺乏结构性改革让严重依赖石油收入的经济雪上加霜。

库德林认为，卢布贬值首先是因西方对俄吞并克里米亚并对乌克兰东部的亲俄势力提供支持而实施的制裁。

克里姆林宫称，普京周一与德国、法国和乌克兰领导人在电话中讨论了乌克兰危机，指出近几天乌克兰东部的停火协议基本得到了遵守。

克里姆林宫表示，各国领导人强调撤出重武器和交换战俘的重要性，但未说明是否取得突破性进展。

政府官员试图将制裁俄罗斯和卢布的影响最小化。尽管俄罗斯央行加息至17%，卢布兑美元上周仍暴跌80%。普京宣称，油价等“外部因素”是俄罗斯“艰难处境”背后的主要原因。

库德林警告称，俄罗斯2015年的债信评级有可能被调降至垃圾级。在投资者眼中，俄罗斯在建立1,700亿美元的主权财富基金过程中，库德林功不可没。

“今天，可以说我们已经进入或正在进入一场真正的全面危机。明年我们的感觉将更真切，”这位前财长在记者会上表示。

“政府的反应速度不足以解决问题...迄今我尚未听到对当前形势的明确评估。”

库德林在2011年辞职，抗议增加国防支出的提议，不过外界认为他和普京仍关系密切。

**问题越积越多**

有越来越多的证据表明，俄罗斯的经济痛苦和孤立无援已开始产生不良作用。

俄罗斯宣布计划对粮食出口课以重税，因为卢布剧跌和全球粮价高涨导致粮食出口激增：据俄罗斯新闻机构报导，总理梅德韦杰夫召开相关官员会议时表示，俄罗斯需要维持粮食储备水平。

俄罗斯最大银行Sberbank(SBER.MM)被迫否认俄罗斯新闻社(RIA)的报导，即该行已暂停受理新的汽车贷款和抵押贷款申请。

不过该国最大的石油公司--俄罗斯国家石油公司(Rosneft)称其以自有现金偿还了70亿美元债务。这缓解了投资者一直以来的忧虑：即该公司可能会因受到制裁、无法获得西方国家融资而出现违约。但该公司在另一则公告中称，收购摩根士丹利旗下一处石油贸易业务的交易已经终止，因美国监管部门不予批准。

该交易的终止是Rosneft受到的又一次打击。之前在俄罗斯遭受制裁后，埃克森美孚(XOM.N)等合作伙伴纷纷从北极海上油田开发项目中撤出。

库德林预计，大中型企业将出现一连串违约事件。但他说银行很可能会得到国家支持，而这可能会导致评级机构将俄罗斯债信评级下调至垃圾级。

多数评级机构今年将俄罗斯评级置于仅较垃圾级高一个级距。

“俄罗斯评级将被下调，”库德林说，“会进入垃圾级行列。”

**难获市场信任**

卢布兑美元RUB=周一走强，因出口商响应普京要求他们在市场中出售外汇收入的呼吁。布兰特原油LCOc1价格停留在接近每桶60美元的水准。

卢布兑美元今年迄今下跌约45%。库德林表示，卢布在明年第一季走势或将回稳，不过卢布贬值可能推升2015年通胀率达到12-15%。

俄罗斯央行预计明年通胀率在8%左右。参与路透调查的分析师预估值则为9.2%。

库德林称，他认为卢布下跌的原因有25%到35%同制裁有关。其他诱因还包括美元升值，以及投资者不信任俄罗斯当局及其采取的行动。

他对明年经济的看法比较悲观，认为即使油价回升到每桶80美元，俄罗斯2015年国内生产总值(GDP)仍有可能下跌逾2%。库德林还表示，若油价处于每桶60美元，则GDP料下降4%甚至更多。这同上周央行发布的最新预估遥相呼应。(完)

(编译 李爽/张荻/王颖/洪曦; 审校 张涛/徐文焰)

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