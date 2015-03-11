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国际财经 | 2015年 3月 11日 星期三 16:11 BJT

专访：俄罗斯石油出口将增加 维持日产逾1000万桶--能源部长

路透莫斯科3月11日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，今年及之后的石油出口可能增长，因为国内炼厂更新设备导致利用率下降。

诺瓦克称，该国今年将维持原油日产量在1,000万桶以上，即便市场预期油价下跌可能导致大幅减产。

他并称，俄罗斯将继续与石油输出国组织(OPEC)进行磋商。俄罗斯将在6月与OPEC官员讨论页岩油对全球油市的影响。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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