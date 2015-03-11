专访：俄罗斯石油出口将增加 维持日产逾1000万桶--能源部长

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%

路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。