专访：俄罗斯石油出口将增加 维持日产逾1000万桶--能源部长

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透莫斯科3月11日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，今年及之后的石油出口可能增长，因为国内炼厂更新设备导致利用率下降。
诺瓦克称，该国今年将维持原油日产量在1,000万桶以上，即便市场预期油价下跌可能导致大幅减产。
他并称，俄罗斯将继续与石油输出国组织(OPEC)进行磋商。俄罗斯将在6月与OPEC官员讨论页岩油对全球油市的影响。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透法兰克福5月10日 - 根据周三公布的一项欧洲央行研究，欧元区失业情况目前高于官方数据表象，令薪资增幅持续乏力，再度引发了外界质疑欧洲央行能否很快开始退出刺激政策。
路透东京5月10日 - 日本软银集团公布年度营业利润增长13%，受益于削减成本，以及旗下美国无线部门Sprint Corp用户增加。