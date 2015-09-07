西方制裁冲击俄罗斯石油企业--卢克石油总裁

路透莫斯科9月7日 - 俄罗斯最大的独立石油厂商卢克石油（Lukoil）(LKOH.MM)总裁阿列克佩罗夫（Vagit Alekperov）对Vedomosti商业日报称，西方对俄罗斯实施的制裁影响了俄罗斯国内石油厂商，切断了他们与外国金融市场的联系，增加了其贷款成本。

卢克石油去年被列入美国制裁名单，但没有受到欧洲制裁的影响。

“与资本市场和技术的联系被削弱，”阿列克佩罗夫在接受采访时说道。“对于地质和技术上复杂的项目执行上，与外国企业组成联合企业的难度越来越大。这些都是正在发生的。”

俄罗斯总统普京和一些企业转向亚洲寻求商业关系，尤其是中国。但阿列克佩罗夫表示卢克石油没有与中国的银行进行接触。

“他们有兴趣为石油购买或设备供应提供贷款，”阿列克佩罗夫说道。“这是世界上最贵的融资。我们不会要。”

阿列克佩罗夫表示，卢克石油在与韩国进出口银行接触，为公司在乌兹别克斯坦的项目寻求融资。

“相关谈判也不容易，”他说道。“我们希望这个项目能获得融资。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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