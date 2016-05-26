俄罗斯重回国际债市声称新债受外资热捧 但可能有所夸大

2014年12月17日，俄罗斯西伯利亚的克拉斯诺亚尔斯克，一家私营公司的雇员在清点卢布纸币。 REUTERS/Ilya Naymushin

路透莫斯科/伦敦5月26日 - 俄罗斯当局周三吹嘘新发行欧洲债券成果，形容这是力抗欧美国家阻挠的一次胜利，但并无迹象显示有大型外国投资者买进此档债券，同时，在新债发行后，交易清淡，在大型发债案中十分罕见。

俄罗斯周二发行一档10年期欧洲债券，筹得17.5亿美元，发债规模小于以往，因欧美国家官员警告国际银行业者及投资者不宜参与。这档债券收益率为4.75%，较二级市场可比债券收益率高出约50-70个基点。

这是2014年俄罗斯因乌克兰问题而遭到西方制裁以来，首次发行的欧洲债券。俄罗斯今年的海外举债目标为30亿美元，这次发债仅占略过半数。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周三表示，外资在这次发债获得优先权，买进了12亿美元债券，其余则由俄罗斯的非国营银行认购。

主办承销商VTB Capital的债权资本市场全球主管Andrey Solovyov向路透表示，外资买家都是优质投资者，经常买进俄罗斯主权债。

他说，外国买家主要是投资基金和私人银行。英国投资者买入了其中的三分之一，买入较多的其次是欧洲大陆和亚洲。

但市场参与者表示，二级市场上的交易寥寥无几。对于一次大规模发债来说，第一天有高达25%的在二级市场换手，是比较常见的情况。

如果需求确实强劲，那些错过一级市场机会的买家，会在发行后立即在二级市场买入。而有些在发行市场买到手的投资者，也会快速出手了结获利。

**外资需求情况存疑**

有些分析师和投资者表示怀疑，外资需求是否真如俄罗斯数据所显示的那样强劲。实际上，有些外资可能是从海外投资的俄罗斯人。

路透接触的许多潜在投资者表示，因流动性担忧而却步，对于经纪商、清算所和托管者是否会处理这些债券存在疑问。

“所有这些限制会影响这些债券的流动性，我们认为，流动性这项风险，盖过了诱人的估值，”NN Investment partners的新兴债券主管Marcelo Assalin表示。

但是，有些外国投资者决定买进，比如英国对冲基金Promeritum Investment Management的投资组合经理Pavel Mamai。

“我们买进这些债券有两个理由。第一，我们确实有能力在本地结算，”Mamai表示，“其次，我们认为这些债券将会开始通过Euroclear得到结算，而且有可观的上涨空间。”

尽管对于这次发行结果发表正面评价，但俄罗斯显然对于许多外国买家缺席感到失望。

俄罗斯VTB Capital是这次发债的独家组织者。西卢安诺夫表示，俄罗斯未来发债计划绕开外国银行。他说，此前遭到来自西方一些机构的“可笑”压力。(完)