俄防长称将保持军事优势--国际文传电讯社

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透莫斯科1月30日 - 俄罗斯国防部长绍伊古周五称，他不会让任何人获得超越俄罗斯的军事优势，并表示将完成2020年以前将武装部队现代化的计划。
俄罗斯受到西方制裁和油价下跌的冲击，经济今年料陷入衰退。但绍伊古称他将执行这项已获总统普京批准的数十亿美元计的计划。
“总统设定的任务是防止（他国）获得超越俄罗斯的军事优势，该任务将被无条件完成，”国际文传电讯社援引绍伊古在国防部会议上的话报导称。
“因此，我们计划完成政府装备项目，在2020年以前达到预定的现代化武器数量。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。