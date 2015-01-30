俄防长称将保持军事优势--国际文传电讯社

路透莫斯科1月30日 - 俄罗斯国防部长绍伊古周五称，他不会让任何人获得超越俄罗斯的军事优势，并表示将完成2020年以前将武装部队现代化的计划。

俄罗斯受到西方制裁和油价下跌的冲击，经济今年料陷入衰退。但绍伊古称他将执行这项已获总统普京批准的数十亿美元计的计划。

“总统设定的任务是防止（他国）获得超越俄罗斯的军事优势，该任务将被无条件完成，”国际文传电讯社援引绍伊古在国防部会议上的话报导称。

“因此，我们计划完成政府装备项目，在2020年以前达到预定的现代化武器数量。”

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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