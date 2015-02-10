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时事要闻 | 2015年 2月 10日 星期二 17:28 BJT

超过600人的俄罗斯军队在克里米亚展开演习--俄新社

路透莫斯科2月10日 - 俄罗斯国际新闻通讯社周二报导称，超过600人的俄罗斯军队开始在克里米亚演习。此时距各方就乌克兰危机在明斯克举行峰会还有一天。

俄新社引述俄罗斯黑海舰队称，海防部队已经在克里米亚开始演习，他们动用了大约50件武器和技术装备。

乌克兰、俄罗斯、法国和德国的领导人周三料在明斯克会晤，寻求结束乌克兰东部地区的对抗。(完)

(编译 王兴亚；审校 屈桂娟)

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