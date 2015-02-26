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时事要闻 | 2015年 2月 26日 星期四 15:37 BJT

俄罗斯战斗机将在巴伦支海参加演习

路透莫斯科2月26日 - 俄新社周四称，俄罗斯战斗机将参加在巴伦支海举行的演习，演习内容为阻拦潜在的导弹攻击。

报导指出，米格-31战斗机参加在彼尔姆边疆区举行的该演习最初部分，演习下一部分将于未来几天在摩尔曼斯克州Monchegorsk机场举行。

巴伦支海位于俄罗斯和北约成员国挪威海岸线以外。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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