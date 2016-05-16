俄罗斯将采取行动消除针对俄罗斯的新威胁--普京

路透俄罗斯索契5月13日（记者 Vladimir Soldatkin） - 俄罗斯总统普京周五称，美国启动位于欧洲的弹道导弹防御系统是迈向新军备竞赛的一步，普京誓言调整预算支出来抵消对俄罗斯的“新兴威胁”。

美国周四启动了位于罗马尼亚、耗资8亿美元的导弹防御系统，称这是为了帮助欧洲防御来自伊朗和所谓流氓国家的导弹。

但普京对国防和军事高官发表讲话时表示，该系统意在削弱俄罗斯的核武器威力。

“这不是一个防御系统。这是美国将战略核武器潜力带入边缘地区行动的一部分，东欧就是这样的边缘地区，”普京说道。

“目前为止，那些作出这种决定的人安逸地生活，很富有、很安全。现在，随着这些弹道导弹防御的要素被部署，我们被迫考虑如何消除针对俄罗斯的新兴威胁。”

普京指出，部署在地中海的美国舰艇装备着宙斯盾导弹，波兰有其他的导弹防御设施，罗马尼亚的导弹防御系统是“撼动国际安全、开启新军备竞赛的又一步”。

普京表示，俄罗斯不会被卷入这样的军备竞赛，但会继续改革陆军和海军，按“遵循目前的军力战略平衡”的原则支出已获批准的预算。

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