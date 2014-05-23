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时事要闻 | 2014年 5月 23日 星期五 17:38 BJT

俄副防长称“几天内”将从俄乌边境完全撤军

路透莫斯科5月23日 - 俄罗斯国防部副部长Anatoly Antonov周五表示，俄将在“几天内”把部署在乌克兰边境附近地区的军队“100%”撤回。

在被问及俄罗斯是否会应西方呼吁撤回靠近俄乌边境的军队时，他对路透表示：“他们会看到100%的撤军...我们什么都不会留下。“(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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