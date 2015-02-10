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时事要闻 | 2015年 2月 10日 星期二 17:41 BJT

若美国向乌克兰提供军火 俄罗斯将采取外交行动--塔斯社

路透莫斯科2月10日 - 塔斯社周二援引克里姆林宫安全委员会负责人Nikolai Patrushev报导称，如果美国决定向乌克兰提供军火，俄罗斯很可能在外交上做出回应。

“如果他们提供军火，这将是冲突的进一步升级，冲突还会扩大，”报导援引Patrushev的话称。

当被问及如果美国向乌克兰提供军火、俄罗斯是否会采取报复性行动时，他表示：“不会，我认为我们会采取外交行动。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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