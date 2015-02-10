若美国向乌克兰提供军火 俄罗斯将采取外交行动--塔斯社

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透莫斯科2月10日 - 塔斯社周二援引克里姆林宫安全委员会负责人Nikolai Patrushev报导称，如果美国决定向乌克兰提供军火，俄罗斯很可能在外交上做出回应。
“如果他们提供军火，这将是冲突的进一步升级，冲突还会扩大，”报导援引Patrushev的话称。
当被问及如果美国向乌克兰提供军火、俄罗斯是否会采取报复性行动时，他表示：“不会，我认为我们会采取外交行动。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
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