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时事要闻 | 2015年 2月 12日 星期四 18:07 BJT

普京称多国领袖已就乌克兰主要议题达成协议

路透莫斯科2月12日 - 俄罗斯总统普京周四称，参与明斯克会谈的领导人已就结束乌克兰东部战火达成了协议。

普京在参加完近16个小时的会谈后对媒体称：“我们已设法在主要问题上达成共识，”并称停火协议将在2月15日生效。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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