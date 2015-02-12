普京称多国领袖已就乌克兰主要议题达成协议

路透莫斯科2月12日 - 俄罗斯总统普京周四称，参与明斯克会谈的领导人已就结束乌克兰东部战火达成了协议。

普京在参加完近16个小时的会谈后对媒体称：“我们已设法在主要问题上达成共识，”并称停火协议将在2月15日生效。(完)