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时事要闻 | 2015年 3月 10日 星期二 16:28 BJT

俄罗斯军方在南部斯塔夫罗波尔地区展开演习--俄新社

路透莫斯科3月10日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周二报导，俄罗斯国防部周一称，已在俄国南部斯塔夫罗波尔（Stavropol）地区展开军事演习。

报导引述一份声明稿称，演习内容涉及炮兵及多管火箭系统。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李春喜)

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