焦点：金砖国家峰会让普京有机会展示俄罗斯并不孤立

路透莫斯科7月6日（记者 Lidia Kelly/Katya Golubkova） - 金砖国家在本周的峰会上将设立金砖国家新开发银行，俄罗斯总统普京希望这有助于降低西方国家在全球金融机构中的主导地位，并显示俄罗斯并不孤立。

在俄罗斯乌法举行的峰会上，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非还打算敲定1,000亿美元的应急储备安排。

金砖国家新开发银行最初的注册资本为500亿美元，该行和应急储备安排是金砖国家改变西方主导金融体系努力的重点。

“我们将在此次会议上让两个最大的机构投入运行，这是我们作为一个集团前进和进一步互相学习的关键，”参与会议准备的一名巴西官员匿名说道。“一年前，当我们批准建议时，没有人认为这是可以做到的。”

自从西方国家对俄罗斯实施制裁后，普京的注意力已经转移到新兴经济体，特别是亚洲。对于普京来说，此次峰会也是向西方展示俄罗斯在没有西方的情况下可以过得很好的机会。

“金砖国家除了其经济和国事议程外，还是世界政治中有影响力的因素，”俄罗斯外长拉夫罗夫上周称。

他否认五国联手意在针对任何国家，并对金砖国家在国际事务中发挥的“重要的稳定角色”表示赞赏。

金砖国家的团结对普京与西方的对峙很重要，尤其是俄罗斯被暂停八国集团成员国资格，正在遭受象征性的打击。

但独立的外交政策专家们指出，金砖国家离达成其主要目标还有很长的路要走，俄罗斯与中国的关系也没有俄罗斯期待的那么好。

金砖国家新开发银行的进展也很缓慢。

去年在巴西举行的金砖国家峰会上，各国同意金砖国家新开发银行的总部将设在上海，但中国上周才批准设立金砖国家新开发银行。该行预计要到明年才会投入运行。仍需要进行资本评级才能发债。

应急储备安排料立即开始运行，从而在成员国面临外资突然撤离冲击时提供帮助。

上合组织也将在乌法召开会议，印度和巴基斯坦料加入上合组织。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。