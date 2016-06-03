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时事要闻 | 2016年 6月 3日 星期五 16:36 BJT

俄罗斯西伯利亚一煤矿发生火灾 井下矿工全部安全升井--俄媒

路透莫斯科6月3日 - 俄罗斯媒体援引当地官员报导称，俄西伯利亚克麦罗沃州Zarechnaya煤矿在井下的所有矿工都已经回到地面。

据国际文传电讯社稍早报导，该矿周五发生火灾，当时井下有103名矿工。

俄罗斯紧急情况部发言人向路透确认该矿发生火灾，但没有提供进一步细节。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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