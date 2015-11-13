俄罗斯体育部长称可能成立新的反兴奋剂机构

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透莫斯科11月13日 - 媒体R-Sport周五援引俄罗斯体育部长Vitaly Mutko报道称，俄罗斯可能成立一个新的反兴奋剂机构，对外界有关俄体育项目的关切作出回应。
报道指出，Mutko称周五晚些时候将与国际奥委会主席托马斯·巴赫对话。
“我们准备……改革或成立一个新的反兴奋剂机构，我们准备进行广泛的合作，”Mutko对R-Sport说道。
Mutko还表示，俄罗斯体育部、俄罗斯奥委会和俄罗斯田径协会已经与世界反兴奋剂机构、国际田径联合会和国际奥委会讨论了兴奋剂丑闻。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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