俄罗斯体育部长称可能成立新的反兴奋剂机构

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科11月13日 - 媒体R-Sport周五援引俄罗斯体育部长Vitaly Mutko报导称，俄罗斯可能成立一个新的反兴奋剂机构，对外界有关俄体育项目的关切作出回应。
报导指出，Mutko称周五晚些时候将与国际奥委会主席托马斯·巴赫对话。
“我们准备……改革或成立一个新的反兴奋剂机构，我们准备进行广泛的合作，”Mutko对R-Sport说道。
Mutko还表示，俄罗斯体育部、俄罗斯奥委会和俄罗斯田径协会已经与世界反兴奋剂机构、国际田径联合会和国际奥委会讨论了兴奋剂丑闻。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”