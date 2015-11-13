俄罗斯体育部长称可能成立新的反兴奋剂机构

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月13日 - 媒体R-Sport周五援引俄罗斯体育部长Vitaly Mutko报导称，俄罗斯可能成立一个新的反兴奋剂机构，对外界有关俄体育项目的关切作出回应。

报导指出，Mutko称周五晚些时候将与国际奥委会主席托马斯·巴赫对话。

“我们准备……改革或成立一个新的反兴奋剂机构，我们准备进行广泛的合作，”Mutko对R-Sport说道。

Mutko还表示，俄罗斯体育部、俄罗斯奥委会和俄罗斯田径协会已经与世界反兴奋剂机构、国际田径联合会和国际奥委会讨论了兴奋剂丑闻。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌