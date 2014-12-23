焦点：俄温和版资本管制举措止住卢布跌势 但仍面临降评风险

2014年11月7日，在华沙拍摄的美元兑卢布的走势图。 REUTERS/Kacper Pempel

路透莫斯科12月23日 - 俄罗斯卢布周二触及两周高点。为了避免1998年金融危机时俄罗斯出现的高通胀和抗议活动再现，当局采取非正式资本管制举措，对卢布形成支撑。

政府对国有出口企业外汇净资产设限；官方和银行消息人士称，俄罗斯央行已派人监督几家大型银行的外汇交易台。

周二稍早，卢布兑美元触及12月8日以来高位52.88，虽然后来回落，但截至1810GMT时仍涨1.4%报55.34。最近走出反弹行情前，卢布兑美元上周一度低见80卢布，远低于2014年上半年的平均汇价30-35。

分析师称，这些举措实质是比较温和的资本管制，但总统普京要履行承诺，不寻求实行全面管制。

“他们已经迫使国有出口企业抛售美元，我猜银行业也会是这样，所以从某种意义上说，资本管制已经实施，”因批评克里姆林宫而逃离俄罗斯的经济学家Sergei Guriev表示。

俄罗斯人对于汇率危机并不陌生，苏联解体后，他们曾眼睁睁看着恶性通胀让手中的积蓄严重缩水。

在油价下滑和西方制裁的双重打压下，卢布在12月中旬跌至纪录低点。制裁使得俄企几乎没有可能自西方国家借到资金。

俄总理梅德韦杰夫周二表示，俄罗斯面临陷入深度衰退的风险。债信评级机构标准普尔表示，将俄罗斯主权评等展望调整至负面信贷观察名单，也就是警告可能调降评级。

标普称：“此次调至负面观察，是因俄罗斯货币政策灵活性迅速恶化，以及经济转弱对其金融体系的影响。”

俄罗斯前财长库德林周一表示，俄罗斯评级明年可能会被降至“垃圾”级。

**非正式管控**

俄罗斯政府周二要求大型国有出口企业在明年3月1日前，必须将净外汇资产规模恢复到今年10月1日的水平，并要求这些企业每周向俄罗斯央行报告。

美银美林的Vladimir Osakovskiy说道：“当出口商被告知不能增加硬通货头寸时，这就可以被视为是一种非正式的资本管控。”

限制资金流动曾被视为对公开市场带来负面约束，但在2008-2009年金融危机后，有时也需要通过这一措施来维持金融稳定，因此它更为人所接受。

但在俄罗斯，这个议题具有政治敏感性。10年前才开始放松资本流动管制，现在恢复管制将勾起大家对后苏联时期金融动荡的回忆。

**务实做法**

四位消息人士说，俄央行上周开始派出监督人员至俄罗斯主要银行监控外汇交易。这四人中有银行界人士，以及与政府关系密切的人士。

“已经出现恐慌，”一位接近政府的消息人士说。“必须有所行动，我们采取了一些措施。”

央行预计今年资本净外流将达到1,300亿美元，俄罗斯经济很难再承受更多资金外逃。根据路透对分析师调查显示，俄罗斯2015年国内生产总值(GDP)将萎缩3.6%。

“是的，我们必须向他们报告所有的活动，他们一丝不苟。”一位来自俄国前五大银行的消息人士说。

另外一位大型银行的消息人士说，“到周一(12月16日)为止，汇市监督人员已经进驻，监控我们的汇市部位，检查到底是谁在买外汇。”

央行拒绝对此置评，仅对路透表示会和出口商讨论关于维持外汇市场稳定的问题。

交易员说卢布最近上涨，有一部分是因为政府命令，还有一部分是因出口商因缴税而必须抛出美元或欧元换取卢布。12月25日左右是纳税高峰期。

“我可以想像他们将暂时运用这些类似资本管制的措施，而不进行全面的资本管控，”Guriev说。“但如果卢布继续贬值，他们可能就得真正实施资本管制了。”(完)

(编译 李爽/孙茉莉/李婷仪 审校 徐文焰/张涛)

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