俄副总理称可在西方国家之外找到能源买家

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透柏林4月10日 - 俄罗斯副总理舒瓦洛夫(IgorShuvalov)周四表示，俄罗斯是西方国家可靠的能源供应国，但若因乌克兰危机这些国家转向它处购买油气，俄罗斯也有其他潜在的合作伙伴。
他在柏林称，对俄罗斯实施制裁不会改变总统普京的行为，制裁越严厉，俄罗斯社会越团结。(完)
(编译 田建华; 审校 李春喜)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。