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国际财经 | 2014年 4月 10日 星期四 16:47 BJT

俄副总理称可在西方国家之外找到能源买家

路透柏林4月10日 - 俄罗斯副总理舒瓦洛夫(IgorShuvalov)周四表示，俄罗斯是西方国家可靠的能源供应国，但若因乌克兰危机这些国家转向它处购买油气，俄罗斯也有其他潜在的合作伙伴。

他在柏林称，对俄罗斯实施制裁不会改变总统普京的行为，制裁越严厉，俄罗斯社会越团结。(完)

(编译 田建华; 审校 李春喜)

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