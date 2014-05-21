（更正）俄副总理期待未来数小时与中方达成天然气协议

(更正：内文第二段应为每年供应380亿立方米天然气，非“未来30年供应380亿”)

路透土库曼斯坦AVAZA 5月21日 - 俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich周三表示，希望“未来数小时内”期待已久的中俄天然气供应协议将准备就绪，只待签署。

Dvorkovich在土库曼斯坦的国际天然气论坛上称，他希望普京总统结束上海之行时能够签署4,000亿美元的供气合约。根据合约，未来30年俄方每年将向中方供应380亿立方米天然气。

“我昨天离开上海时， 实际上一切条款都已达成一致。我希望我的同僚在未来数小时能够完成工作，使协议签署准备就绪，”他并称。

普京将在周三稍晚结束访华。(完)

(编译 李春喜 审校 王洋)

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