俄罗斯副总理称将不会削减石油产量--塔斯社

路透莫斯科11月29日 - 据塔斯社报导，俄罗斯副总理舒瓦洛夫(Igor Shuvalov)周六表示，石油输出国组织(OPEC)避免削减石油产出的决定，已经迫使俄罗斯不再推进自己的减产计划。

OPEC公布决定后，油价跳水，创下四年新低。北海布兰特原油LCOc1周五下跌2.43美元或3.3%，至每桶70.15美元。

俄罗斯是全球主要产油国之一，石油和天然气销售占到该国预算的一半。油价下跌令已经徘徊在衰退边缘的俄罗斯经济受到严重冲击。

“有专家表示油价下跌的一个主要原因，是一些阿拉伯产油国...试图将页岩油挤出国际市场，”舒瓦洛夫对国有电视台Rossiya-1称。

“如果此类举动的目的是修正或巩固一国在市场中的地位，那么我们不应该在这时候做出任何降低自身地位的事情。”

在OPEC维也纳会议召开前两天，俄罗斯派出由Rosneft(ROSN.MM)执行长谢琴(Igor Sechin)带领的代表团，前往维也纳会晤OPEC一些成员国。

不过，舒瓦洛夫表示，俄罗斯并未请求OPEC减产。

俄罗斯预计明年将维持产量稳定在每日1,000万桶上方。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

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