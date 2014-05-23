俄副总理称对后苏联地区实行一体化是俄战略目标

路透圣彼得堡5月23日 - 俄罗斯副总理舒瓦洛夫称，莫斯科的战略目标是对“后苏联”地区实行一体化，反对这一目标将不被视为合作者。

“这是我们的战略目标，”舒瓦洛夫在圣彼得堡国际经济论坛上表示，并称他并不明白为什么美国反对这一努力。

“有必要在国际上树立一种态度，那就是反对我们目标的人，不是我们的朋友，不是我们的合作伙伴。他们是力图破坏我们经济实力基础的人，“他说。(完)

(编译 王洋; 审校 张明钧)

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