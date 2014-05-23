俄副总理称对后苏联地区实行一体化是俄战略目标

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透圣彼得堡5月23日 - 俄罗斯副总理舒瓦洛夫称，莫斯科的战略目标是对“后苏联”地区实行一体化，反对这一目标将不被视为合作者。
“这是我们的战略目标，”舒瓦洛夫在圣彼得堡国际经济论坛上表示，并称他并不明白为什么美国反对这一努力。
“有必要在国际上树立一种态度，那就是反对我们目标的人，不是我们的朋友，不是我们的合作伙伴。他们是力图破坏我们经济实力基础的人，“他说。(完)
(编译 王洋; 审校 张明钧)
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路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。