俄罗斯总理承诺保持经济开放 支持重心东移

路透俄罗斯索契9月19日（记者 Darya Korsunskaya/Katya Golubkova） - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周五称，俄罗斯不会让经济与西方隔离，但表示加强与亚洲国家的关系成为关键战略。

西方国家对俄罗斯的制裁限制了俄罗斯获得外国资金，卢布跌至纪录低位，经济增速下滑。

俄罗斯也对西方国家进行了报复性制裁。俄罗斯自由民主党领导人日里诺夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）和总统普京的经济顾问Sergei Glazyev等都曾呼吁将俄罗斯经济与西方市场隔离。

“对经济发展模式进行根本性改变的讨论是不合适的，也是不必要的，无论方向是动员制还是封闭式经济。”梅德韦杰夫在索契举行的商业会议上说道。

他表示，俄罗斯准备与欧盟和美国改善关系，但指出俄罗斯的合作伙伴必须“学着听俄罗斯怎么说”。

“历史证明，试图向俄罗斯施压都是以失败告终的，”梅德韦杰夫说道。

梅德韦杰夫指出，俄罗斯将重心东移是完全客观的发展。

“我希望每个人都明白，我们对亚洲的新策略并非很多西方政治分析师所说的那样、是针对欧洲的无意义的报复。”

“这是自然的发展方向，也是对经济发展情况变化进行思考后做出的反应。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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