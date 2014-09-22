俄罗斯总理承诺保持经济开放 支持重心东移

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透俄罗斯索契9月19日（记者 Darya Korsunskaya/Katya Golubkova） - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周五称，俄罗斯不会让经济与西方隔离，但表示加强与亚洲国家的关系成为关键战略。
西方国家对俄罗斯的制裁限制了俄罗斯获得外国资金，卢布跌至纪录低位，经济增速下滑。
俄罗斯也对西方国家进行了报复性制裁。俄罗斯自由民主党领导人日里诺夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）和总统普京的经济顾问Sergei Glazyev等都曾呼吁将俄罗斯经济与西方市场隔离。
“对经济发展模式进行根本性改变的讨论是不合适的，也是不必要的，无论方向是动员制还是封闭式经济。”梅德韦杰夫在索契举行的商业会议上说道。
他表示，俄罗斯准备与欧盟和美国改善关系，但指出俄罗斯的合作伙伴必须“学着听俄罗斯怎么说”。
“历史证明，试图向俄罗斯施压都是以失败告终的，”梅德韦杰夫说道。
梅德韦杰夫指出，俄罗斯将重心东移是完全客观的发展。
“我希望每个人都明白，我们对亚洲的新策略并非很多西方政治分析师所说的那样、是针对欧洲的无意义的报复。”
“这是自然的发展方向，也是对经济发展情况变化进行思考后做出的反应。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)