戈尔巴乔夫：普京不愿改革 俄罗斯面临动荡

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透莫斯科2月9日电(记者 Guy Faulconbridge/Kiryl Sukhotski)---前苏联领导人戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)周四表示，俄罗斯面临动荡前景，因总理普京不能，也不愿意对俄政治制度进行根本性改革。
普京眼下面临国内民众最大规模的抗议活动。他试图向选民展现自己愿意逐渐推进改革的形象。
但戈尔巴乔夫表示，普京继续统治俄罗斯将使该国未来陷入麻烦之中。
戈尔巴乔夫在莫斯科国际大学(International University)发表演讲时称：“我不认为他能改弦更张，我认为需要改变整个制度，而不是修修补补。”
“如果他不能改变制度及自身，我认为这对他来说会很难做到，我想人们届时将涌上街头。”
戈尔巴乔夫建议示威者确保提出明确的他们的要求，并保持强大势力。
示威者领导人要求重新进行国家杜马选举。
戈尔巴乔夫还警告抗议者小心破坏分子，他称後者试图引导人们将莫斯科夷为平地，从而导致安全部队被迫进行镇压。（完）编译：靳怡雯 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。