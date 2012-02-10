戈尔巴乔夫：普京不愿改革 俄罗斯面临动荡

路透莫斯科2月9日电(记者 Guy Faulconbridge/Kiryl Sukhotski)---前苏联领导人戈尔巴乔夫(Mikhail Gorbachev)周四表示，俄罗斯面临动荡前景，因总理普京不能，也不愿意对俄政治制度进行根本性改革。

普京眼下面临国内民众最大规模的抗议活动。他试图向选民展现自己愿意逐渐推进改革的形象。

但戈尔巴乔夫表示，普京继续统治俄罗斯将使该国未来陷入麻烦之中。

戈尔巴乔夫在莫斯科国际大学(International University)发表演讲时称：“我不认为他能改弦更张，我认为需要改变整个制度，而不是修修补补。”

“如果他不能改变制度及自身，我认为这对他来说会很难做到，我想人们届时将涌上街头。”

戈尔巴乔夫建议示威者确保提出明确的他们的要求，并保持强大势力。

示威者领导人要求重新进行国家杜马选举。

戈尔巴乔夫还警告抗议者小心破坏分子，他称後者试图引导人们将莫斯科夷为平地，从而导致安全部队被迫进行镇压。（完）编译：靳怡雯 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。