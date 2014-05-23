中俄天然气协议将刺激对俄罗斯东部的投资--能源部长

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透俄罗斯圣彼得堡5月23日 - 俄罗斯能源部长Alexander Novak周五表示，中俄天然气供应协议将刺激对西伯利亚东部和俄罗斯远东地区的投资。
中国与俄罗斯周三签署了4,000亿美元的天然气供应合同，确保了中国获取这种清洁燃料的一个重要来源，同时向俄罗斯开放了一个新市场；俄罗斯可能因乌克兰危机而失去欧洲消费者。
Novak还在圣彼得堡国际经济论坛上称，此协议将提高俄罗斯在亚太市场占有的份额。(完)
(编译 许娜；审校 张若琪)
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