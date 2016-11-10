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国际财经 | 2016年 11月 11日 星期五 07:04 BJT

俄能源部长称全球石油产量可能将冻结在11月水平

路透莫斯科11月10日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周四称，如果全球主要产油国在11月30日达成协议，那么全球原油产量将冻结在11月水平。

诺瓦克称，他当前认为达成协议的可能性高于过去。如果召开这样的会议，俄罗斯将参加石油输出国组织(OPEC)与非OPEC国家的会议。

诺瓦克重申，在11月30日达成产量协议非常重要。他称，俄罗斯希望冻结产量。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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