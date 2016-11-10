俄能源部长称全球石油产量可能将冻结在11月水平

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透莫斯科11月10日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周四称，如果全球主要产油国在11月30日达成协议，那么全球原油产量将冻结在11月水平。
诺瓦克称，他当前认为达成协议的可能性高于过去。如果召开这样的会议，俄罗斯将参加石油输出国组织(OPEC)与非OPEC国家的会议。
诺瓦克重申，在11月30日达成产量协议非常重要。他称，俄罗斯希望冻结产量。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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