俄罗斯能源部长诺瓦克支持延长减产行动的时间

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透莫斯科5月8日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周一支持主要产油国将减产行动延长更长时间，指称这应帮助油市加快恢复到更好的状态。
诺瓦克称，他认为油市需求上升将使石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产举措在未来几个月更有效。
他补充称，已看到OPEC和非OPEC产油国完全遵守减产协议，页岩油产量上升已被需求增加和减产行动所抵消。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。