俄罗斯能源部长诺瓦克支持延长减产行动的时间

路透莫斯科5月8日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克周一支持主要产油国将减产行动延长更长时间，指称这应帮助油市加快恢复到更好的状态。

诺瓦克称，他认为油市需求上升将使石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国的减产举措在未来几个月更有效。

他补充称，已看到OPEC和非OPEC产油国完全遵守减产协议，页岩油产量上升已被需求增加和减产行动所抵消。(完)