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时事要闻 | 2015年 2月 16日 星期一 17:11 BJT

俄罗斯国防部两名副部长被欧盟列入制裁名单

路透布鲁塞尔2月16日 - 欧盟周一公布了最新的遭受制裁的乌克兰人和俄罗斯人名单，其中包括俄罗斯国防部第一副部长Arkady Bakhin，指他们因为破坏乌克兰独立而受到制裁。

这份名单包括19名个人和9个组织，其中包括俄罗斯国防部副部长Anatoly Antonov，和武装部队副总参谋长Andrei Kartapolov。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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