俄罗斯国防部两名副部长被欧盟列入制裁名单

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透布鲁塞尔2月16日 - 欧盟周一公布了最新的遭受制裁的乌克兰人和俄罗斯人名单，其中包括俄罗斯国防部第一副部长Arkady Bakhin，指他们因为破坏乌克兰独立而受到制裁。
这份名单包括19名个人和9个组织，其中包括俄罗斯国防部副部长Anatoly Antonov，和武装部队副总参谋长Andrei Kartapolov。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。