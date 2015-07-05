欧盟将对俄罗斯进口铝箔征收12.2%的临时反倾销税

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透布鲁塞尔7月4日 - 欧盟公报周六称，将对进口俄罗斯铝箔征收反倾销关税，因初步调查显示，在欧盟出售的铝箔低于正常市价。
公报称，从周日起对俄罗斯进口铝箔征收12.2%的临时反倾销关税。这些铝箔都是由全球最大铝生产商--俄铝(0486.HK)生产的。
临时关税将持续六个月，届时欧盟执委会将完成调查，结果可能正式实施最终关税，征税期为五年。
俄铝在一份评论邮件中称，将继续与欧盟执委会配合，完成调查。
俄铝还表示，希望当调查结束时，“欧盟考虑到我们的立场，能够降低或取消征收反倾销税”。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。