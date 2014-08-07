俄罗斯与欧美经济战升级 俄消费者可能最受伤

路透莫斯科8月6日 - 俄罗斯不再以食品安全为托词，明令禁止进口所有美国食品和欧盟水果蔬菜，挑动与欧美之间的经济战升级。

在布鲁塞尔的欧盟执委会发言人表示，不会就此立即置评。

美国国家鸡肉协会和家禽及蛋出口协会称，预计俄方进口禁令不会给该产业带来很大影响。不过农户表示，俄罗斯普通民众将受到严重影响。

“这明显是政治行为。遗憾的是，最大的输家将是俄罗斯消费者，他们现在和将来都要为食物付更多的钱，”美国农场局联合会主席Bob Stallman说。

以前俄罗斯曾以健康和安全考虑为由，禁止进口一系列美国食品，但周三俄罗斯采取行动时使用了类似美国和欧盟的措辞。

由于政治原因明令禁止进口某国产品，是违反世贸组织规定的行为。

普京颁布进口禁令后，俄罗斯食品检疫当局称，周四将与厄瓜多尔、巴西、智利和阿根廷等国驻俄大使讨论从他们国家增加食品进口事宜。

巴西动物蛋白协会ABPA主席Francisco Turra在圣保罗表示，巴西厂商每年可将对俄增加15万吨鸡肉出口，弥补供应缺口。

目前为止，俄罗斯反制措施针对的主要还是较小或较穷的国家。俄罗斯为防止疯牛病爆发，已暂停从罗马利亚进口牛肉，此外还禁止进口乌克兰果汁和奶制品、波兰蔬菜和澳洲牛肉。

俄罗斯央行警告称，这些进口禁令可能加大央行控制通胀的难度。俄罗斯7月年通胀率降至7.5%，但远高于2013年的6.5%。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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