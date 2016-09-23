俄罗斯12.5亿美元欧洲债券增发顺利完成 西方制裁无碍买气

路透莫斯科9月23日 - 外国投资人周四将12.5亿美元投入俄罗斯一档增发主权欧洲债券，超额认购达到六倍以上，显示尽管俄罗斯遭到欧美国家制裁，仍能顺利在全球市场筹资。

俄罗斯这档债券最初在5月发行17.5亿美元，与这次不同的是，当时只由俄罗斯国家结算存管所(NSD)一家经手，因为欧美国家主要金融机构都选择回避。

“我们见到投资人的大量需求...大约200家来自美国、英国、欧洲、亚洲及俄罗斯的投资者提出认购，”俄罗斯财长西卢安诺夫在声明稿中表示。“定向发行在10小时内完成。”

认购金额超过75亿美元，债券收益率得以降至3.9%，低于参考价格的3.99%及5月发行时的4.75%。

投资人对这档债券的买兴一部分是受到追逐回报心态推动，特别是在美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三决定维持利率不变后。

俄罗斯因为乌克兰冲突而遭到欧美制裁，俄罗斯的欧洲债券不在制裁范围内，但制裁措施已对俄罗斯发债投下阴影。

“俄罗斯将会很希望透过这次发债，向外界传递一个讯息，也就是俄罗斯仍然能够在市场上为自己筹资，避开甚或减轻西方制裁的影响，”野村证券信贷策略分析师Tim Ash称。(完)